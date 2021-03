completata la nuova illuminazione del parco "Laghetti" alla Falchera

È stato completato in questi giorni l'impianto di illuminazione del Parco “Laghetti” Falchera, polmone verde di circa 430 mila metri quadri della zona nord della città. Ultimo tassello dell'importante intervento di recupero e riqualificazione del Parco, restituito la scorsa estate alla piena fruizione degli abitanti del quartiere dopo cinque anni di lavori.



“Si tratta di un intervento molto atteso dai cittadini, anche in previsione dell'arrivo della bella stagione - ha dichiarato l’assessore al Verde della Città di Torino Alberto Unia - Finalmente si potrà godere di questo bellissimo parco anche nelle ore serali”.

In totale sono stati installati 66 lampioni a led, distribuiti lungo tutte le zone del Parco: ai 20 apparecchi già presenti nell’area agricola/naturalistica - che comprende gli orti urbani e i due laghetti - si sono aggiunti 58 lampioni che illumineranno la zona attrezzata di fronte a via degli Ulivi - con panchine, tavoli, area giochi per bambini e quella per la libera circolazione dei cani - e 8 lampioni che illumineranno l’area giochi sportiva, con i campetti da calcetto e pallacanestro e lo “skate park”.