Nell'anno del Covid a Torino 15.320 morti, 21% in più rispetto al 2019

Per il Covid il 50% ha scelto la cremazione

Nel 2020, quando a livello mondiale è esplosa la pandemia del Covid, Torino ha contato 2.678 morti in più rispetto ai 12 mesi precedenti. Nell’anno che si è appena chiuso i decessi sono stati 15.320, il 21% in più, contro i 12.642 del 2019. E ben il 50% ha scelto di farsi cremare: una percentuale elevata, legata con tutta probabilità al Coronavirus. Numeri forniti dal Presidente di Afc Roberto Tricarico, che questa mattina è stato audito in Commissione. “E’ una cifra enorme – ha spiegato – se raffrontata con i periodi precedenti”.

Nel 2020 la partecipata comunale dei cimiteri ha chiuso il bilancio in attivo, con un utile di 2 milioni e 854 mila. “Siamo riusciti a collocare – ha chiarito - le tombe di famiglia che erano state oggetto di un bando: questo ci ha consentito due cose. In primis rispondere ad un bisogno, perché la nostra offerta ha avuto un’alta adesione da parte dei torinesi. In secondo risolvere la vicenda che era nata come indagine della Procura, poi trasmessa all’Agenzia delle Entrate, che aveva sollevato dei dubbi sulla cessione dei loculi da parte della Città ad Afc”.

Dal punto di vista giudiziario sembra non esserci pace però per la S.p.A., come emerso questa mattina su sollecitazione del consigliere del M5S Antonio Fornari. “Solo recentemente – ha spiegato Tricarico – ho appreso che abbiamo un contenzioso con una ricaduta sui dipendenti, sulla base di denuncia alla Corte dei Conti fatta dal precedente Presidente Michela Favaro. Quest’ultima rilevava che erano stati corrisposti indebitamente degli incentivi alla progettazione”.

I fatti contestati risalgono al periodo fra il 2013 e il 2015. “Stiamo ricostruendo in CdA- ha chiarito l’attuale Presidente - quanto accaduto, cercando di collocare le giuste responsabilità. Abbiamo messo in mora tutti i dirigenti e amministratori precedenti, compresa la dottoressa Favaro e il Collegio Sindacal"e. “Se si verificasse un danno erariale per Afc, verrà imputato a chi lo ha causato e ci troveremmo a recuperare queste somme ingiustamente erogate nei confronti dei lavoratori: il nostro approccio è a garanzia dell’azienda” ha concluso Tricarico.