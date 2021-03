Chiesa, giallo su Superga: domani l'ultima messa? In serata arriva la smentita

Dopo 57 anni i Servi di Maria lasciano la Basilica di Superga. L'annuncio è arrivato oggi: domani mattina Padre Mario celebrerà infatti l'ultima messa nella Chiesa che domina la collina di Torino. Ma in serata è arrivato il dietrofront dell'ordine religioso.

Negli ultimi decenni a gestire la Basilica sono stati tre padri Serviti: Padre Venanzio, 91 anni, trasferito a Genova dove è ancora operativo, padre Benedetto Marengo, morto alcuni anni fa, e appunto padre Mario.

In serata l'ordine religioso ha smentito che quella di domani sarà l'ultima messa nella Basilica di Superga. "C'è un tema di carenza di vocazioni, un trend che purtroppo riguarda tutti gli ordini, ma diremo ancora a lungo messa a Superga", ha detto all'Ansa l'ordine che ha in concessione la basilica. "Il nostro contratto con il Demanio scade nel 2030 e l'Ordine intende rispettarlo. Quella di domani non sarà l'ultima messa". Resta sullo sfondo, insieme al tema della carenza di vocazioni religiose, quello della valorizzazione del complesso.