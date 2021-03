L'appello di un gruppo di associazioni e comitati di Torino: "Lo Stato faccia lo Stato anche sui reati minori"

Un gruppo di associazioni e comitati di diversi quartieri di Torino lanciano un monito alle istituzioni affinché anche i reati considerati come minori vengano sempre trattati e perseguiti come previsto dalla legge. A firmare l'appello sono, tra gli altri, Associazioni e Comitati Riuniti di Porta Palazzo, ARQA, Associazione Abitanti di Piazza Vittorio Veneto e Zone Circostanti, Associazione Residenti Quadrilatero Romano, Associazione Rispettando San Salvario, Comitato Sponde Dora Nord, Comitato Torino Nord Barriera di Milano, Comitato Borgo Rossini e Comitato Riprendiamoci Vanchiglia.

Tutela dei cittadini

Il principale obiettivo delle rivendicazioni è la Magistratura: “Ci sembra assolutamente inadeguato – precisano – che una sua parte lamenti l'eccesso di arresti effettuati dalla forza pubblica per reati etichettati come minori. Quando il reato sussiste non vi è margine per discostarsi dagli effetti previsti dalla legge o per estendere il sindacato dell'opportunità o meno della risposta dell'ordinamento sulla base di criteri estranei all'ordinamento stesso. Declinare la questione in questo modo, oltre a spostare l’attenzione su un aspetto giuridicamente non corretto, mortifica le legittime aspettative di tutela della collettività”.

Alla base delle aspettative c'è proprio una richiesta di tutela pubblica: “Nei nostri quartieri – proseguono – è un dato di comune esperienza la preoccupante diffusione di reati contro il patrimonio e contro l'autorità pubblica che, lasciati proliferare incontrollati, generano nelle persone un desolante senso di sconforto e di abbandono da parte dello Stato. Siamo in presenza di un diffuso e potente malessere tra cittadini che, quotidianamente assoggettati a comportamenti di micro e macro delinquenza, chiedono solo di essere tutelati. Continuare ad abdicare alla gestione della sicurezza pubblica non può che comportare un ulteriore ed esponenziale incremento degli illeciti e del malessere sociale: lo Stato faccia lo Stato”.