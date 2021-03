Scuola, riparte la dad. Ma a Torino e Venaria solo dalla seconda media (compresa) in su

Gli studenti del Piemonte tornano in dad . La didattica a distanza al 100% coinvolge tutte le scuole di ordine e grado in gran parte della regione e in quasi tutta la provincia di Torino, ma non il capoluogo . Lo prevede il Dpcm del 2 marzo.

In tutti i comuni appartenenti ai seguenti distretti sanitari del Piemonte è sospesa l’attività didattica in presenza, con attivazione della didattica a distanza al 100% , nelle scuole di ogni ordine e grado (ad eccezione di nidi e micronidi, dell’attività scolastica per i disabili e dei laboratori).

Nel resto del territorio piemontese, alla luce della situazione di eccezionale peggioramento dimostrata dai numeri dei contagi in forte crescita e da una capillare presenza della variante inglese (che ha una elevatissima velocità di diffusione e colpisce di più anche le fasce giovani della popolazione), a partire da lunedì 8 marzo l’attività didattica proseguirà in presenza per nidi, micronidi, materne, elementari e prima media, mentre dalla seconda media in su - incluse scuole superiori e atenei universitari - le lezioni si svolgeranno in dad al 100% (sempre ad eccezione dell’attività scolastica per i disabili e dei laboratori).

I distretti del torinese coinvolti: Città di Torino, Val di Susa, Venaria, Chieri. In allegato all'articolo l'elenco con tutti i comuni coinvolti.

LAVORI ESSENZIALI, "ANCHE LORO IN DAD"

C'è però un giallo che riguarda i figli di chi fa lavori "essenziali", a cui sembrava che il dpcm garantisse la possibilità di fare comunque le lezioni in presenza, a prescindere dal colore della zona di riferimento. Per chiarire a quali categorie di lavoratori si riferisse la norma, oggi il presidente Albert Cirio e l'assessore Elena Chiorino hanno interpellato direttamente il ministero. In serata la risposta da Roma. Dopo un iniziale "Sono necessari ulteriori approfondimenti", il chiarimento: "Il dpcm del 2 marzo - comunica il Ministero - prevede la possibilità di frequenza in presenza solo per gli studenti disabili e per le attività di laboratorio. Non è contemplata tale possibilità per i figli dei lavoratori di servizi essenziali, richiamati nella Circolare ministeriale del 4 marzo".