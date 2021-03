"Lanzo per noi che siamo dalla parte delle donne": flash mob per sostenere la candidatura a sindaco di Matteo Filippin

"Lanzo per noi che siamo dalla parte delle donne" è il titolo del Flash Mob coordinato dalle donne che sostengono la candidatura alle prossime amministrative di Matteo Filippin come sindaco a Lanzo.

Sabato 6 marzo, in occasione della Festa della Donna, è stato offerto un segnale di presenza e solidarietà simbolica nei confronti delle tematiche legate alle parità di genere nell’area adiacente il mercato dei piccoli produttori che anima l’Ala Mercatale il sabato mattina.

“Purtroppo il clima di incertezza diffuso, lo stress che si accompagna alle limitazioni dettate dalla emergenza sanitaria, hanno visto crescere i delitti contro le donne. Nei primi due mesi del 2021, sono state 22 le vittime di femminicidio: la punta di un iceberg, che si esprime in quotidiani atti di discriminazione, violenza ed umiliazione, a casa, sul lavoro a scuola e per la strada”, dichiara Matteo Filippin, candidato sindaco e già componente della Commissione Regionale per le Pari opportunità per tutti.

6 figuranti hanno costruito un piccola coreografia in rosso e hanno voluto rappresentare 6 temi fondamentali del percorso di emancipazione culturale:

Lavoro, Agenda Donna, Sanità di Genere, Formazione, Violenza e Discriminazione. Al progetto coordinato da Emanuela Castellini ha aderito attivamente Valeria Astegiano, da sempre riferimento per le tematiche di genere a Ciriè, che per l’occasione, ha coinvolto l’amico Rodolfo Brun che ha accompagnato con la sua fisarmonica i momenti salienti dell'appuntamento.

“In 20 minuti, sono stati concentrati in una sequenza di passaggi, i simboli internazionali noti a tutti come le scarpette rosse, messaggi importanti sul piano sociale, ed un minuto di silenzio dedicato alla vittime di femminicidio. Avremmo voluto poter accettare le dimostrazioni di interesse da parte di tante amiche ed amici interessati, ma la necessità di rispettare il distanziamento ed evitare assembramenti, ci ha obbligato a limitare la partecipazione e a non pubblicizzare l’iniziativa”, dichiara Emanuela Castellini.

Anche il nostro territorio è teatro di discriminazione culturale e violenze domestiche, chiudere gli occhi non serve a nulla. A livello locale, piace quindi ricordare lo sportello informativo di primo ascolto di Mathi. Denominato “insieme per te”, inaugurato il 21 maggio del 2019 anche grazie alla attivissima Rossana Bazzano di Lanzo. Gestito da volontari della CRI – Comitato di Mathi, Fiano, La Cassa, questo sportello opera in coordinamento con il centro antiviolenza di Chivasso e ASL To4 ed è aperto tutti i lunedi dalle 15.00 alle 17.00 (tel. 335 7633595 / email sportellodonnainsiemeperte@gmail.com).

Il gruppo Lanzo Per Noi, crede nella solidarietà come strumento per creare un futuro migliore e attraverso questa piccola iniziativa, propone un messaggio di vicinanza e di sensibilità a chi vive situazioni difficili ed un'occasione di riflessione per tutti.