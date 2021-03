Ospite per l'emergenza freddo aggredisce un volontario della Croce Rossa nel centro di via Traves: arrestato

Ha prima minacciato e poi aggredito fisicamente uno degli operatori della Croce Rossa che svolge il proprio servizio di volontariato presso la struttura di via Traves, dove vengono ospitate le persone in situazioni di difficoltà nell'ambito delle attività per combattere l'emergenza freddo.

E' stato così arrestato un uomo, ubriaco e dalla corporatura robusta, che a causa dello stato di agitazione in cui si trovava ha colpito violentemente un volontario. Sul posto, dopo la chiamata di soccorsi, sono dovuti rientrare velocemente gli uomini del Reparto Operativo Speciale della Polizia Municipale che avevano lasciato da poco l'edificio, dove ogni giorno effettuano un servizio di controllo degli ospiti in ingresso.