Tra lingue, cultura e attualità: all'Istituto Vittoria di Torino un ciclo di incontri per comprendere la pandemia [VIDEO]

Il liceo linguistico europeo Vittoria di Torino (via delle Rosine 14) presenta la sua ricca offerta formativa, caratterizzata da un percorso di stampo internazionale incentrato sul plurilinguismo e su una visione globale e complessa della realtà.

Una particolare enfasi è data all’insegnamento della lingua inglese, che prevede un potenziamento orario e metodologico per le prime tre classi, anche in preparazione al passaggio all’International Baccalaureate, in alternativa alle ultime due classi di liceo italiano.

Tre le aree di indirizzo proposte al Vittoria: linguistico-moderno, giuridico-economico, artistico-letterario. A parlarne, la preside Marcella Bodo.

Quest'anno, un gruppo di studenti del liceo Vittoria ha scelto di promuovere una serie di incontri con autori e intellettuali sulle tematiche più urgenti del nostro tempo, invitandoli a fornire chiavi di lettura utili per interpretare il dramma della pandemia. Gli appuntamenti di Dire, fare, ricominciare, coordinati dal prof. Andrea De Benedetti, proseguiranno il 18 e il 25 marzo con lo scrittore Premio Strega Paolo Giordano e il linguista Federico Faloppa.

Per informazioni: https://liceo.vittoriaweb.it/