Moncalieri, giravano la notte incuranti del coprifuoco: fermati dai carabinieri, uno dei due reagisce e finisce in manette

Stavano passeggiando di notte come se il cofrifuoco non ci fosse. E quando sono stati avvicinati da una pattuglia dei carabinieri di Moncalieri, che stavano facendo un sopralluogo, non l'hanno presa bene e la situazione è degenerata.

E' successo ieri sera attorno a piazza Bengasi, protagonisti un italiano e un marocchino sulla trentina. I militari dell'Arma volevano portare i due in caserma per contestare loro la violazione amministrativa, con tanto di sanzione da 400 euro, ma l'italiano ha iniziato a protestare, urlare e insultare i carabinieri.

A quel punto, per lui sono scattate le manette, invece della sola multa. E la notte si è conclusa nel peggiore dei modi.