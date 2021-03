Alpignano, il Comune lancia il progetto per creare un Distretto Urbano del Commercio

Il Comune di Alpignano, in collaborazione con Ascom Confcommercio, intende avviare le procedure per la creazione di un Distretto Urbano del Commercio, strumento previsto dalla Legge Regionale 13/2020 perseguendo l'obiettivo di valorizzare la partecipazione di tutti gli stakeholders (Associazioni Imprenditoriali, Associazioni di Tutela dei Consumatori, Associazioni di Volontariato, Associazioni culturali, ricreative, sportive, ecc.) che saranno impegnati con risorse ed idee a sostenere la nascita e lo sviluppo di questa nuova modalità di organizzazione del commercio urbano.

L'obiettivo è quello di una valorizzazione dell'offerta urbana come azione collettiva di sistema. In queste settimane il Comune di Alpignano sta predisponendo una relazione strategica da candidare a bando.

Per capire come meglio orientare le strategie di progetto l'Amministrazione ha pensato di avviare una fase di ascolto delle imprese presenti sul territorio, organizzando una Call lunedi 15 marzo alle ore 20,30. Per aderire scrivere una mail a urp@comune.alpignano.to.it compilando il questionario per esprimere le proprie idee sul Distretto Urbano del Commercio.