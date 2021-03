L'Asl To5 partecipa alla settimana mondiale per la riduzione del consumo di sale

"Meno Sale e Più Gusto" è lo slogan della Settimana Mondiale per la riduzione del consumo di sale che ricorre dall’8 al 14 marzo, proposta come ogni anno dalla World Action on Salt, Sugar and Health (WASSH). Si tratta di una campagna mondiale di sensibilizzazione dell’opinione pubblica verso una scelta consapevole di alimenti meno ricchi in sale, alla quale aderisce l’Asl To5.

La campagna WASH 2021 mette a fuoco in modo particolare il valore di spezie ed aromi nell’accompagnare e favorire la diminuita utilizzazione del sale per conferire sapore agli alimenti. La relazione causale tra consumo di sale, ipertensione e rischio cardiovascolare è ampiamente riconosciuta. Numerosi studi hanno dimostrato che la riduzione, anche solo moderata, del consumo di sale è associata a riduzione della pressione arteriosa e attraverso quest’ultima alla prevenzione di un numero significativo di eventi cardiovascolari, in primo luogo l’ictus cerebrale, l’infarto e lo scompenso cardiaco.

Pertanto, la riduzione del consumo di sale rimane dunque saldamente al primo posto tra le modificazioni raccomandate dello stile di vita. I temi della salute, in questo periodo di emergenza sono giustamente concentrati sulla prevenzione del Covid, ma risulta fondamentale continuare a divulgare le raccomandazioni per la promozione della salute anche in tempo di pandemia.

L’Asl TO5 ha aderito alla Settimana Mondiale “Meno Sale e Più Gusto” per la riduzione del consumo di sale che ricorre dall’8 al 14 marzo 2021 attraverso la Struttura Semplice Igiene della Nutrizione che è riconosciuta dalla SINU, come Centro sanitario ufficialmente aderente a tale iniziativa, creando una rete in collaborazione con i Distretti di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino, i Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, la S.C. Cardiologia dell’Ospedale Santa Croce di Moncalieri, ed i Panificatori del territorio dell’ASL TO5 che hanno aderito al progetto regionale “Con meno sale la salute sale”.

Alla luce dell’emergenza epidemiologica, le iniziative previste si svolgeranno non solo nella settimana prevista ma durante tutto l’arco del 2021 in occasione delle varie attività previste dalla Struttura Igiene della Nutrizione e prevalentemente sul sito istituzione dell’ Asl TO5 (www.aslto5.piemonte.it) dove sarà possibile consultare il materiale documentale della campagna di sensibilizzazione.