Disabato-Fornari (M5S): "Commercianti danneggiati dai cantieri. Intervenga la Regione"

Oggi in Terza commissione si è affrontato la discussione del bilancio regionale sul tema del Commercio.

"Abbiamo fatto presente all’Assessora Poggio quanto sia importante porre attenzione al sostegno del commercio di vicinato, cercando di limitare i tagli ai capitoli dedicati", hanno spiegato Sarah Disabato e Antonio Fornari (M5S).

"L'emergenza Covid ha messo a dura prova il tessuto commerciale piemontese. Ci sono casi in cui, agli effetti economici negativi della pandemia, si sommano disagi ulteriori, in particolare quelli arrecati dalla presenza di cantieri prolungati nel tempo".



Il consigliere comunale Fornari evidenzia i disagi causati dal cantiere della linea ferroviaria Torino-Ceres su Corso Grosseto e zone limitrofe: "Questo é un cantiere della Regione Piemonte, in passato era stato previsto dalla precedente Giunta uno stanziamento di 500 mila euro per il cantiere di corso Grosseto. In un momento del genere così difficile per le attività commerciali, occorre fornire al Comune di Torino la possibilità di dare degli sgravi sui tributo a tutte le attività interessate dal cantiere".

Aggiunge la consigliera regionale Disabato: "Ci auguriamo che si faccia una ricognizione di tutti i cantieri che oggi creano un impatto negativo sulle attività produttive e commerciali della nostra regione, al fine di impostare un’azione che possa fornire un sostegno concreto per ripartire. Porteremo la questione in Consiglio regionale con un emendamento al bilancio di previsione".