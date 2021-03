Gianna Gancia (Lega) Parlamento europeo: solidarietà ai deputati catalani. 'Precedente pericoloso per la democrazia in Ue'

“Esprimo piena solidarietà ai miei colleghi catalani che, con il voto di ieri del Parlamento europeo riunito in seduta plenaria, sono stati privati dell'immunità parlamentare. Un precedente pericoloso per la democrazia in Europa, perché si fa passare l'idea che le controversie politiche possano essere risolte per vie giudiziarie e non attraverso il dialogo nelle sedi istituzionali preposte.

Il mio auspicio è che il tribunale belga non conceda l'estradizione e che sia fatto valere il principio dell'autodeterminazione dei popoli, così come sancito dalla carta delle Nazioni Unite”.

Lo afferma Gianna Gancia, europarlamentare della Lega