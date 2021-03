Dalle superiori all'Università: un bivio che non si può sbagliare (nonostante la Dad). Ecco perché UniTo schiera i suoi "ambasciatori"

Si chiama “Ambasciatori per le scuole” il progetto voluto dall’Università degli studi di Torino in collaborazione con Regione e l’Ufficio Scolastico Regionale per rafforzare l’alleanza tra Scuola e Università e accompagnare gli studenti verso una scelta più consapevole del percorso universitario.

L'obiettivo è quello di favorire una maggiore capacità di conoscenza e competenza proprio per poter scegliere la strada migliore, progettando il futuro con minori rischi di errori e ripensamenti.



D'altra parte, la platea di coloro che hanno bisogno di questi strumenti è rappresentata dalle percentuali di coloro che abbandonano gli studi o che, nel corso del primo anno di Università, restano indietro con gli esami. Secondi le ultime rilevazioni, il tasso di abbandono tra primo e secondo anno è stato nel 2019 dell'11,5%, in calo rispetto al 17,28 del 2018 e al 18,33% del 2017. I professori delle superiori come "alleati" In concreto, si tratta di due percorsi di formazione "speciali" rivolti agli insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado della Regione Piemonte per approfondire i criteri di scelta degli adolescenti, riconoscere le strategie disfunzionali, gli errori più frequenti nella scelta, i diversi modelli e approcci all’orientamento anche attraverso la didattica e offrire gli strumenti più appropriati da utilizzare a scuola. Il modulo “Gli Ambasciatori Unito nelle scuole” è il percorso formativo in 5 moduli che aiuterà ad approfondire le strategie di scelta, mettendo in luce la normativa di riferimento e gli errori più frequenti, lo sviluppo delle competenze incluse quelle trasversali, permetterà di esplorare le professioni in continuità con il progetto di studi e approfondire un campo disciplinare specifico. Il percorso “Gli Ambasciatori Start@Unito nelle scuole” invece è un’occasione di formazione attiva che prevede una sperimentazione di didattica innovativa capace di orientare attraverso l’utilizzo della piattaforma web Start@UniTo che raccoglie 50 insegnamenti online open, accessibili liberamente a tutti. Il Percorso, articolato sempre in 5 moduli, prevede la presentazione, guida e utilizzo della piattaforma web Start@UniTo e mette in risalto la sperimentazione didattica come attività di orientamento. Si intende costruire una continuità tra i due livelli di istruzione. "Orientare è una sfida ancora più importante, ai tempi del Covid" "La formazione dei giovani è una grande sfida e missione che abbiamo - dice Stefano Geuna, rettore dell’Università di Torino -, soprattutto in un momento di grande difficoltà come questo: i ragazzi devono trovare la strada migliore per il loro futuro e della loro famiglia, ma l'Università è solo l'ultimo miglio, cui si approda dopo un percorso più lungo e complesso. Anche se la formazione ormai va ben oltre la laurea".

"Crediamo profondamente in questa iniziativa - prosegue Geuna -: nel percorso formativo i nodi più complessi sono proprio i passaggi da un ciclo all'altro e il passaggio all'università è uno di quelli. Un passaggio epocale, per tutti: cambiano i modelli, i paradigmi di insegnamento e si ragiona in una prospettiva diversa, proiettandosi sempre di più verso un futuro adulto".

"L'orientamento è un'enorme sfida, soprattutto in un momento come questo che è di doppio cambiamento: uno legato al progresso in sé e l'altro per effetto della pandemia, che ha fatto emergere in modo anche violento la necessità di nuove figure professionali e nuovi lavori - aggiunge Elena Chiorino, assessore regionale all’Istruzione, Lavoro, Formazione professionale, Diritto allo Studio universitario -. Il percorso di studi è sempre all'interno di un'offerta piuttosto vasta, ma dobbiamo incrociare sempre meglio domanda e offerta: ecco perché bisogna operare sull'orientamento".

"L'alleanza tra scuola e università è strategica - sottolinea Fabrizio Manca, direttore generale Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - utile allo sviluppo territoriale e con Ambasciatori si coglie un aspetto dell'orientamento che non è solo informazione, ma che diventa uno snodo strategico della formazione dei nostri ragazzi. Inoltre è molto importante la contaminazione tra i docenti universitari e quelli della scuola: una collaborazione costruttiva tra educatori".



Si comincia oggi con i primi 35 docenti delle superiori, mentre online ci sono già 50 corsi Attualmente gli insegnanti coinvolti sono 35 e il primo appuntamento si terrà già oggi. "Bisogna arrivare agli studenti più fragili o più indecisi, quelli che magari facciamo più fatica a intercettare noi come ateneo, in occasione dei nostri eventi di orientamento - Paola Ricchiardi, docente di Pedagogia Sperimentale e Coordinatrice “Ambasciatori Unito nelle scuole” -. Partiamo da un numero ristretto per poter interagire con loro e modellare al meglio il progetto per i passaggi successivi, allargando la platea".