Claudio Lauretta ospite su Radio Nichelino Comunità

Mauro Forcina e Fulvio Favata, nichelinesi con ventennale esperienza nella conduzione radiofonica, sono protagonisti anche domani, come tutti i sabato mattina, su Radio Nichelino Comunità.

La puntata di domani, Sabato 13 Marzo, in onda dalle 10 alle 12, avrà come ospite speciale Claudio Lauretta. Inizia la carriera da ragazzo come attore teatrale negli anni ottanta, entrando a far parte di alcune compagnie della provincia di Alessandria.

Nel 1992 fa la sua prima apparizione Piacere Raiuno, successivamente a Striscia la notizia dove, per la prima volta in Italia, utilizza il Deepfake per imitare Matteo Renzi (ovvero una particolare tecnica digitale dove viene utilizzato il volto dell'imitato, ma dove la voce rimane dell'imitatore) creando particolare scompiglio nelle principali testate giornalistiche Italiane, le quali inizialmente, catalogarono il fatto come reale.

Nel 2009 entra nel cast fisso della trasmissione Ciao Belli su Radio Deejay in onda tutti i giorni condotto da Digei Angelo e Roberto Ferrari

Nel 2020 partecipa al programma di Italia 1 Enjoy - Ridere fa bene Voice Anatomy su Rai 2.

Tra le sue più celebri imitazioni si annoverano personaggi quali:Renato Pozzetto - Matteo Renzi - Vittorio Sgarbi - Beppe Grillo - Antonio Di Pietro e molti altri…

Claudio Lauretta presenta su RNC l’ultimo singolo dal titolo Mi Sono Rotto,

un grido che serve a scaricare la tensione provocata da questo periodo travagliato. Da non sottovalutare l'idea di inserire una eccezionale imitazione di Renato Pozzetto, cavallo di battaglia del bravo Lauretta.

Sia che siamo commercianti, ristoratori, alunni o altro, stiamo sempre tutti

in allerta con le continue chiusure e blocchi, che da un giorno all'altro

cambiano e rivoluzionano la nostra vita, per non parlare dei tanto temuti

D.P.C.M.!

La stanchezza e il fastidio che creano questi scombussolamenti sono stati

d'animo condivisi da tutti noi italiani, perciò con un pizzico di ironia e

leggerezza questi artisti descrivono il momento storico che stiamo

attraversando citando giocosamente tutte le nuove abitudini che sono

diventate parte delle nostre giornate come mettersi la mascherina,

disinfettarsi le mani e soprattutto...... fare la pizza!

"Mi sono rotto" è una canzone ironica e gogliardica che sfida

direttamente questo Covid 19 con una morale nel finale: con la massima

serietà Davide De Marinis, Andrea Agresti e Claudio ringraziano di cuore medici e infermieri per il lavoro encomiabile che stanno svolgendo.

Ti aspettiamo sabato alle 10,00 su RNC, in radio sulla frequenza 107.400 a Torino e Provincia e in diretta facebook sulle pagine di Torinoggi e MFinFM.