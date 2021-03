Fine settimana con perturbazioni e colpo di coda dell'inverno a Torino e provincia

Su Torino e sul Piemonte si va instaurando un flusso di correnti occidentali piuttosto umide che accompagneranno due perturbazioni in transito in queste ore, con qualche precipitazione sui rilievi di confine e sulla Liguria di ponente. Poi al seguito correnti da Nord faranno abbassare, la prossima settimana ulteriormente le temperature minime sino a valori da tardo inverno.

Fino a domenica 14 marzo, dunque, nubi sparse su tutta la regione, mentre da domenica le nuvole saranno in dissolvimento già dal primo pomeriggio.

Minime in pianura intorno 2 -4°C e massime 14 - 16°C. In pianura venti moderati da Sud Est.