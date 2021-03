Tampona un veicolo in corso Inghilterra e prende a pugni il conducente: denunciato

Sono le 19 quando una cittadina chiama il 112 NUE riferendo di aver appena assistito ad una lite in seguito ad un sinistro stradale in corso Inghilterra .

La pattuglia del commissariato San Donato giunta sul posto prende contatti con la donna che racconta di aver visto poco prima un veicolo rallentare la propria marcia in prossimità del semaforo giallo mentre un’autovettura alle sue spalle accelera, suonando insistentemente il clacson. Scattato il rosso, inevitabile il tamponamento tra le due auto. Dopo l’urto, il secondo veicolo, condotto da un cittadino italiano di 60 anni, riparte divincolandosi nel traffico. La parte lesa, intuito che il conducente non avrebbe collaborato nella compilazione del cid, scende dalla macchina e fotografa la targa. Notato lo scatto, il sessantenne parcheggia e minaccioso, si dirige verso l’automobilista, a cui sferra un pugno in pieno volto. L’uomo, per difendersi, spruzza dello spray urticante. L’aggressore, nonostante le difficoltà visive, risale in auto e si allontana.