Vaccini a parenti e amici, controlli dei Nas in una Rsa di Casalborgone: 18 somministrazioni illegittime

Nella mattinata di oggi, nell’ambito di un’attività ispettiva sulla filiera di distribuzione e somministrazione dei vaccini anti-covid disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, i militari del N.A.S. di Torino – in collaborazione con i Carabinieri del locale Comando Stazione – hanno depositato presso la competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea le risultanze investigative sviluppate sulle vaccinazioni eseguite all’interno di una struttura residenziale per anziani in Provincia di Torino, a Casalborgone, che hanno portato all’individuazione di 18 casi di indebita vaccinazione.