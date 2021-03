Gli tolgono la luce, piazza la vasca in corso Novara e si fa il bagno in mezzo al traffico [VIDEO]

Una protesta che ha dell’incredibile, ma pericolosissima. Sta facendo il giro del web il video di un ragazzo che, in costume da bagno, ha piazzato una vasca in corso Novara e ha iniziato a lavarsi in mezzo al traffico, sfiorato dalle auto.

Il video, postato su Facebook da Nico Drago, candidato di Fratelli d’Italia, ha fatto molto discutere. Il giovane, ripreso da un amico, arriva e dopo aver sistemato la vasca afferma: “Mi hanno tolto la luce di casa? Non c’è problema, frega un c…o. Sempre doccia. Non c’è la luce? Frega un c…o. Che relax”.

A una donna che gli chiede il motivo del gesto folle, il giovane risponde: “Siamo rimasti senza casa”. “Continuiamo a tagliare la sicurezza, ne vedremo delle belle. Più sicurezza questo è il primo dei problemi del mio programma" è invece il commento di Drago, allegato al video condiviso.

Tante le persone che hanno espresso solidarietà al giovane autore di quello che rimane un gesto tanto eclatante quanto pericoloso. Alcuni, invece, hanno sottolineato il disagio vissuto dal ragazzo: il video è diventato virale, sia su Facebook che nelle chat di Whatsapp. E’ successo a Torino, in corso Novara, in una domenica pomeriggio qualsiasi.