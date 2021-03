Nichelino, 'furbetto dei rifiuti' incastrato dalle telecamere in via Parri

Che siano tempi di zona arancione o rossa cambia poco. La lotta all'inciviltà non ha quartiere, così un 'furbetto dei rifiuti' è stato incastrato a Nichelino dalle telecamere che erano state installate nella zona.

'Pizzicato' dagli occhi elettronici

Una novità che era stata voluta nei mesi scorsi dal sindaco Giampiero Tolardo, sulla scia di quanto aveva fatto a Moncalieri il suo collega Paolo Montagna. E così, proprio grazie agli 'occhi elettronici' è stato pizzicato un uomo che aveva scaricato rifiuti nella zona di via Parri, pensando di averla fatta franca.

Ma le telecamere installate proprio per contrastare chi scambia quella porzione di via per una discarica hanno permesso di risalire all'autore, inchiodato dalle immagini. Il sindaco lo ha convocato in municipio, inevitabile la multa da parte della Polizia locale.

Costretto a ripulire il marciapiede

Dopo la sanzione, l'uomo è stato costretto a recuperare quanto aveva gettato sul marciapiede. Solo così ha potuto chiudere definitivamente l'episodio.