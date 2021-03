Piemonte in zona rossa, le minoranze di Torino e Chieri: "Parcheggi blu gratis"

Il Piemonte in zona rossa si ferma e le minoranze di Torino e Chieri chiedono quindi di sospendere il pagamento dei parcheggi in zona blu. A seguito dell'aumento dell'indice dei contagi da Covid-19, da questa mattina su tutto il territorio regionale sono state inasprite le misure di contenimento, con chiusure di moltissime attività commerciali e didattica a distanza per tutti gli alunni.

Nel capoluogo piemontese - dove la Ztl è in "pausa" fino al 26 marzo e quindi l'accesso al centro risulta libero - la richiesta di rendere gratuiti tutti gli stalli arriva dai capigruppo di Forza Italia Raffaele Petrarulo e da quello dei Moderati Silvio Magliano.

"E' necessario agevolare - spiega Petrarulo - gli spostamenti in città di coloro che devono recarsi sul posto di lavoro e/o per impegni necessari e non deferibili, evitando così l'uso dei mezzi pubblici ormai dai più additati come una fonte di possibile contagio". Un pensiero analogo a quello di Magliano, che auspica che "il Comune disponga che la gratuità del posteggio su strada su tutto il territorio cittadino si applichi automaticamente nel caso in cui la Zona Rossa scatti nuovamente in futuro".

Analoga richiesta arriva a Chieri dal consigliere comunale Luigi Furgiuele, che sottolinea come la sospensione del parcheggio in zona blu sia "un atto doveroso da parte della Amministrazione comunale a seguito delle chiusure di numerose attività e quindi della conseguente diminuzione di reddito subite dai nostri concittadini".