'Ndrangheta nel Torinese: 250 anni di carcere al maxiprocesso Cerbero

Duro colpo alla ‘ndrangheta del Torinese. Nell’aula bunker del carcere “Lorusso e Cutugno” è stata pronunciata oggi la sentenza del processo “Cerbero”, dall’omonima operazione condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo di Torino, che ha portato a 48 condanne per complessivi 250 anni di carcere.

In particolare, è stata confermata l’associazione mafiosa nelle locali di San Giusto Canavese e Volpiano, con lo smantellamento di due cartelli della droga operanti nella zona di Chivasso e Torino. L’inchiesta aveva provato come l’hashish arrivasse in Italia attraverso la rotta spagnola e la cocaina attraverso quella atlantica.

Fra le condanne, numerosi esponenti di vertice della famiglia Agresta, operante nella locale di Volpiano.