"Io, vaccinata con il lotto incriminato di Astra Zeneca: tre giorni di febbre alta e ora non sono tranquilla"

"Ho fatto il primo lotto di Astra Zeneca, quello incriminato per i decessi di alcuni militari e mi sono fatta tre giorni a letto con febbre fino a 40 e comunque alta. Sono stata malissimo. E' stata una cosa che mi è sembrata subito molto strana, infatti mi sono permessa di segnalarlo alla mia dottoressa, visto che non ho fatto mai fatto l'anti influenzale. Una reazione di questo genere mi è sembrata preoccupante".

Cinzia D., 46 anni e originaria della provincia di Torino, fa l'insegnante in un istituto della val di Susa. E anche lei, così come il resto della sua categoria professionale, è alle prese in questi giorni non solo con la dad e l'istruzione a distanza, ma anche con i timori legati a uno dei vaccini con cui va avanti la campagna nazionale, ma che è stato bloccato - in Piemonte e non solo - dopo alcuni casi di decessi sospetti.

Dove è stata vaccinata?

"All'ospedale di Rivoli: tutti puntualissimi ed efficientissimi, un'organizzazione perfetta, sono passata anche con qualche minuto in anticipo".

E dopo la prima dose che è arrivato il malessere?

"Esatto: quello che mi è successo non è stato dopo il richiamo: è bastata la prima dose. Ed è capitato anche ad altri miei colleghi, oltre che a mia sorella, anche lei insegnante".



Cosa pensa, adesso, in attesa del richiamo?

"Francamente non ho tanto il timore di fare la seconda dose, ma piuttosto ho la paura che proprio non ce la facciano fare. Sarebbe come lasciarci né carne, né pesce. Questo non mi farebbe stare tranquilla".

Quindi si attende l'imminente pronuncia degli organismi internazionali?

"Gli esperti sono loro: bisogna avere fiducia nel sistema. Ci diranno cosa fare e così faremo. Non bisogna cedere a tentazioni di complottismo".

Ma accanto alla seconda dose, i suoi timori riguardano anche altro, vero?

"Riguardano i miei genitori, che hanno 79 anni e per una manciata di giorni dovrebbero fare Astra Zeneca. Ma a prescindere da quello che è successo nelle ultime ore, anche solo alcuni giorni con 40 di febbre mi preoccupano, nel loro caso. Spero che arrivino presto più dosi di altro tipo, così da poterli sottoporre a un altro vaccino che non sia questo qui".