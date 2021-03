Covid, la Protezione Civile di Nichelino in campo per aiutare gli over 70 a vaccinarsi

Dal 15 marzo è partita la campagna di vaccinazione anti Covid per gli anziani over 70. Per potervi accedere è necessaria la prenotazione online, ma non tutti coloro che sono nella fascia tra 70 e 79 anni hanno dimestichezza con le nuove tecnologie, così a Nichelino la Protezione Civile ha deciso di scendere in campo per aiutare coloro che sono in difficoltà quando si tratta di navigare nel mare aperto di internet.

Oggi, mercoledì 17 marzo, ha preso il via, infatti, la campagna "la Protezione Civile di Nichelino lo fa al posto tuo", voluta in collaborazione con l'Amministrazione: è sufficiente chiamare il numero 0116819699, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30, mentre il martedì e giovedì l'orario è dalle 17 alle 19. Eventualmente, è anche possibile presentarsi nella sede della Protezione Civile, che si trova all'interno del Palazzo Comunale di Nichelino.