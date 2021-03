Collegno ha ricordato le vittime del Covid

103.400. Sono le persone che hanno perso la vita a causa del Covid. A distanza di un anno il virus ha stravolto tutto, ma in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid, la città di Collegno ha voluto ricordare non solo le oltre centomila persone decedute, ma soprattutto i 124 collegnesi che hanno perso la vita nel corso di quest'anno a causa del virus.

Un toccante minuto di silenzio

La città ha voluto quindi non solo tenere viva la memoria delle vittime in occasione della seduta del consiglio comunale, durante la quale la presidente Vanda Bernardini ha fatto il nome di ciascuna di loro, ma anche stringersi simbolicamente intorno alle famiglie di tutti coloro che hanno perso la vita a causa di questa pandemia.

Una giornata importante in cui è stato osservato un minuto di silenzio dal primo cittadino Francesco Casciano, dal vice Antonio Garruto e dalla presidente del consiglio comunale Vanda Bernardini proprio di fronte al municipio. Un silenzio solenne nella piazza mantenuto a nome di Collegno e in contemporanea con tutti i sindaci d'Italia.

Casciano: "Lottare per chi non ce l'ha fatta"

"124 persone a Collegno hanno perso la vita a causa del Covid. Stamattina abbiamo ricordato tutte le vittime di questa terribile e spietata pandemia - ha commentato il sindaco Casciano - A un anno di distanza dobbiamo ancora lottare, essere prudenti e compiere sacrifici importanti. Lo dobbiamo innanzitutto a loro".