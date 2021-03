Comunali Torino, Sganga: "A prescindere dagli assetti politici futuri lavorerò per far crescere il M5S"

" A prescindere dagli scenari e dagli assetti politici futuri, lavoro e lavorerò sempre con un unico obiettivo: far crescere il MoVimento 5 Stelle e continuare ad avere la possibilità di incidere con forza e coraggio su questi cambiamenti ". È questa la risposta della capogruppo del M5S Torino Valentina Sganga a chi le chiede di possibili alleanze in vista delle Comunali.

"C'è però - continua - una differenza: come e chi dovrà accompagnare queste trasformazioni. Io credo che la politica debba assumersi la responsabilità di gestirli, senza terze vie. Se fossero i grandi interessi economici a dover decidere come si deve far politica e quali interessi toccare, e quali no, non avrebbe alcun senso continuare a farla".