I vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti alle 16 di oggi pomeriggio a La Cassa, in via IV Novembre, per l'incendio di un tetto. Le fiamme hanno coinvolto la copertura di un edificio di due piani.

La squadra della centrale, assieme a quelle dei volontari di Rivoli, Alpignano e Mathi, anche con l'utilizzo di un'autoscala e una piattaforma, è riuscita a domare il rogo.