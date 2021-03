Turin Kayak Canoe Marathon, sabato e domenica in gara anche per la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro

Turin Kayak Canoe Marathon, sabato e domenica in gara anche per la Fondazione Ricerca sul Cancro

Un centinaio gli atleti iscritti nelle varie categorie, fra cui Jeremy Candy e Quentin Urban. La gara si svolgerà sabato 27 e domenica 28 marzo sul Po con partenza dai Murazzi, e avrà anche uno scopo benefico a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.

Un centinaio di atleti italiani, francesi e spagnoli, fra cui i campioni del mondo di K2, i francesi Jeremy Candy e Quentin Urban, parteciperanno alla seconda edizione della Turin Kayak Canoe Marathon, che si svolgerà sabato e domenica prossimi (27 e 28 marzo) sul Po.

La gara internazionale, che è organizzata da Il Circolo Amici del Fiume, in collaborazione con la International Canoe Federation e la Federazione Italiana Canoa e Kayak, è aperta ad atleti tesserati FICK (U16, Juniores, Seniores e Master) e quest’anno ha come charity partner la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ONLUS.

La caratteristica che rende unica la maratona di Torino è quella di svolgersi interamente in un parco inserito nel centro di una grande città. Sport, natura e storia fusi in un mix che rende speciale la nostra città. Il percorso di gara è compreso tra il Ponte Vittorio Emanuele I (Murazzi) ed il Ponte Isabella per le categorie K1, K2, C1 e C2 (kajak da acqua piatta). Gli atleti si sfideranno su un circuito di 26 chilometri. Il trasbordo (tratto di circa 100 metri che i canoisti percorrono di corsa portando la canoa) verrà effettuato ai Murazzi.

Il percorso di gara per K4, Surfsky, Outrigger (canoe da acqua mossa) sarà invece di 10 km, compreso tra il Ponte Vittorio Emanuele I (Murazzi) e 250 metri a monte della Passerella Maratona. Le iscrizioni si chiudono mercoledì 24 marzo.