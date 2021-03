Controlli anti-Covid sui cacciatori nel Torinese: multe per 6.800 euro

Proseguono i controlli dei Carabinieri Forestali per prevenire il Covid-19. Nello specifico i militari hanno eseguito verifiche sullo svolgimento delle attività di caccia sulle montagne del Torinese.

In deroga al divieto di spostamento disposto a livello governativo, per il prelievo di alcune specie di animali (cinghiale, capriolo, cervo, cornacchia nera e grigia, gazza volpe e minilepre) in zona arancione è consentito svolgere l’attività venatoria al di fuori del proprio comune purché si resti all’interno dell’Ambito Territoriale di Caccia e Comprensorio Alpino di residenza venatoria (ATC o CA in cui si è ritirato il tesserino venatorio) o nel Azienda Faunistica Venatoria o Agrituristico venatoria di appartenenza.

I controlli effettuati a gennaio hanno però evidenziato la presenza di decine di cacciatori provenienti da un altro territorio, in alcuni casi addirittura da fuori regione, violando le norme antiCOVID ed aumentando quindi i connessi rischi di contaminazione e diffusione del virus e delle sue varianti.

A seguito delle verifiche sono stati fatte multe per un totale di 6.800 euro.