I taxi paralizzano Torino: “Non ce la facciamo più, nessun aiuto: si sono dimenticati di noi“ (FOTO e VIDEO)

I tassisti torinesi paralizzano Torino. E' con un corteo di circa 500 auto partito dall'Allianz Stadium e terminato dopo oltre due ore in piazza Vittorio Veneto che i conducenti delle auto bianche che trasportano torinesi e turisti hanno provato a lanciare un messaggio alle istituzioni: “Si sono dimenticate di noi”.

"Così non possiamo più andare avanti"

Clacson continui, qualche fumogeno e tanta, tantissima rabbia: “Così non possiamo davanti, i contributi non arrivano e se arrivano non bastano neanche a pagare il gasolio. Tanto loro lo stipendio ce l’hanno fisso, noi invece no” afferma un conducente.

Parole che fanno da eco a quelle di un collega disperato, che prova comunque a lanciare un messaggio al premier Mario Draghi: “La situazione è insostenibile, non riusciamo più a reggere. Nessun segnale e nessun aiuto: gli ultimi sono arrivati lo scorso anno, con l’altro Governo. Speriamo che Draghi faccia come Conte e ci dia una mano”.

Le richeste dei taxisti

"Ci avete chiesto di essere presenti quando le strade erano deserte, ci siamo sanificati le auto a nostre spese, ci siamo comprati le mascherine, mettiamo a rischio noi e le nostre famiglie. Ci avete chiesto l'intera INPS 2020, senza sconti, nonostante i lockdown, le zone rosse, le chiusure, l’azzeramento totale della vita culturale, sportiva, turistica e sociale della Città" attaccano i tassisti. "Qualche Collega ha già dovuto scegliere tra fare la spesa per la sua famiglia o pagare l’ultima rata di febbraio" ribadiscono.

Le richieste? Contributi a fondo perduto mensili, blocco dei mutui fino alla fine del 2021, contribuzione figurativa per l'intero anno, priorità vaccinale e effettiva efficacia dei buoni taxi.

"I tassisti sono sicuramente una delle categorie penalizzate maggiormente dalla pandemia. Oggi, insieme all’assessore comunale ai Trasporti Maria Lapietra, ho incontrato a Torino una delegazione della categoria e sono emerse alcune criticità di natura burocratica che stanno bloccando a livello nazionale l’erogazione del Bonus viaggio. Con un emendamento al Decreto Sostegni risolveremo questo problema”, ha garantito Davide Gariglio, capogruppo Pd in commissione Trasporti a Montecitorio.