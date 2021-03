Rider in piazza Statuto: "Vogliamo che il nostro reddito sia riconosciuto per il permesso di soggiorno" [FOTO e VIDEO]

"Contro gli algoritmi che decidono chi lavora e chi resta fermo, secondo parametri aziendali punitivi e discriminatori. Contro la precarietà di vita e di lavoro cui ci costringono le piattaforme di food delivery, sorde al riconoscimento di ogni forma di diritto". Sono queste le rimostranze dei rider che hanno aderito a Torino allo sciopero nazionale indetto da Cgil e Uil.

A denunciare le condizioni del lavoro a cottimo e l'abbassamento delle tariffe di consegna, circa una trentina i manifestanti in piazza Statuto.





"In media riceviamo 2,70 euro a consegna"

Tanti gli stranieri tra i lavoratori subordinati, che chiedono il riconoscimento di tutele e diritti per i lavoratori e "una retribuzione adeguata" al lavoro svolto, con un minimo di ore garantite. "Oggi in media riceviamo 2,70 euro a consegna", spiegano gli operatori del food delivery, che aggiungono: "Vorremmo il riconoscimento del nostro reddito come rider per l’ottenimento del permesso o carta di soggiorno. Il diritto alla cittadinanza piena è di tutti e chi lavora ne ha ugualmente diritto, indipendentemente dalle tipologie contrattuali e dal reddito prodotto".





"Tutto il giorno a contatto con la gente: chiediamo sicurezza"

Inoltre, si reclama il bisogno di mezzi e dispositivi per poter lavorare. "Anche noi siamo lavoratori a rischio contagio, siamo a contatto quotidianamente con decine di

clienti e percorriamo chilometri in città senza adeguate protezioni".