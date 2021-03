Musei Reali "in aggiornamento" con un piano di innovazione e trasformazione digitale

Un piano di innovazione e trasformazione digitale a lungo termine, che porterà, nei prossimi mesi, a cambiamenti radicali per il pubblico e tutto lo staff. Succede ai Musei Reali di Torino nell'ambito del bando SWITCH_Strategie e strumenti per la digital transformation nella cultura, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Il progetto GoDigital!, selezionato attraverso due distinte fasi tra oltre quaranta candidature, consentirà l’adozione di nuovi strumenti e tecnologie, oltre a un ripensamento dei servizi digitali per il visitatore, pensati per portare l’utente al centro dell’azione dei musei, mediante un modello di interazione in ottica omni-canale.

Fra le soluzioni adottate, un free WI-FI nei Giardini Reali, innovative segnaletiche digitali, totem per il rilevamento del gradimento e della soddisfazione. Sul versante digital saranno realizzati un nuovo sito web, con maggiori servizi e contenuti, e una web app per accompagnare il pubblico durante la visita, arricchita con elementi di realtà aumentata e di gamification.

Ma questa è soltanto la punta dell’iceberg di un cambiamento più profondo e duraturo, che passa attraverso un ripensamento e un adeguamento del modello organizzativo e dei processi interni ai musei. Nei prossimi mesi, infatti, tutto lo staff sarà coinvolto in un percorso di capacity building, basato su metodologie di self management. Un importante cambiamento anche culturale, che coinvolge tutti i lavoratori nella crescita personale e organizzativa.

Infine, anche i Musei Reali, come molte grandi istituzioni museali straniere, puntano a una governance data-driven in grado di orientare le scelte e le decisioni strategiche. Per questo è previsto un adeguamento dei processi interni che saranno sostenuti da applicazioni integrate e monitoraggio costante dei dati.

Il progetto GoDigital!, sviluppato insieme a coMwork, partner tecnologico dei Musei Reali di Torino dal 2018, prevede il coinvolgimento di numerosi partners: Ribes Solutions e Visivalab per lo sviluppo di web app e gaming, con il sostegno della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino, e Nethics per lo sviluppo del nuovo sito.