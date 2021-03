Incontro tra il Pd locale e Francesco Boccia: "Seguire l'esempio delle ultime amministrative di Moncalieri"

Il pomeriggio di ieri è stato un momento importante per il Pd di Moncalieri: Francesco Boccia, responsabile Enti locali per Segreteria Nazionale del partito, ha chiesto al Circolo un momento di confronto sul Vademecum, nel percorso che sta facendo di incontro con i territori.

La scelta è avvenuta perchè alle ultime elezioni Moncalieri ha ottenuto un risultato straordinario, con la rielezione del sindaco Paolo Montagna e il superamento del 40% di consenso per il partito.

"Non nascondiamo che tutto questo ci riempie di orgoglio e, in qualche modo, premia l'immenso lavoro fatto da tutti, dal sindaco, dai candidati tutti, dall'organizzazione del Circolo, e naturalmente premia la fiducia dei cittadini", ha dichiarato il segretario cittadino Danilo Lanè. "Speriamo che sia di buon auspicio per le prossime elezioni amministrative, che vedono andare al voto circa 140 comuni in tutto il Piemonte".