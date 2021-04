Sicurezza lungo i binari: la Polfer accende i riflettori sulle stazioni meno controllate

E' di 16 indagati, 4.750 persone controllate, di cui 1.021 persone con precedenti il bilancio delle operazioni effettuate dalla Polizia Ferroviaria nel corso dell'ultima settimana in Piemonte e Valle d'Aosta. Sono state 307 le pattuglie impegnate nelle stazioni e 12 in abiti civili per attività antiborseggio per contrastare i furti in danno ai viaggiatori. Sono 64 i servizi di vigilanza a bordo treno per un totale di 157 treni scortati. E ancora: 30 i servizi lungo linea e 62 di ordine pubblico.