Spia la giovane dirimpettaia sul balcone e in camera da letto: dopo l'ennesimo pedinamento viene arrestato per stalking

Ha spiato per mesi la giovane donna sua dirimpettaia. All'ennesimo episodio di pedinamento, però, per l'uomo sono scattate le manette: ad arrestarlo gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia. Protagonista della storia un italiano di 66 anni incensurato. L'accusa nei suoi confronti è di atti persecutori.

La vittima è una giovane donna, inquilina di un appartamento il cui balcone affaccia sullo stesso cortile condominiale di quello dell'uomo. Attraverso le imposte, il sessantaseienne, per mesi, l'ha spiata ogni volta che si trovava sul terrazzo o in camera da letto. Ben presto la giovane ha preso consapevolezza delle attenzioni a lei riservate e ha deciso di intervenire, "disturbando" la visuale installando delle tende.

Il semplice stratagemma messo in atto non ha però cambiato l'atteggiamento dell'uomo, anzi lo ha ulteriormente ossessionato. In alcune occasioni questi, dopo averla vista prepararsi, era poi sceso rapidamente in strada e l'aveva seguita, cercando di approcciarla. Episodi che nella giovane hanno generato uno stato di ansia e paura, tanto che si è sentita costretta a lasciare la propria casa per qualche giorno, a cambiare tragitto per andare a lavoro e a farsi accompagnare nelle proprie commissioni.

Dopo l'ennesimo episodio è scattata la denuncia al personale del commissariato Dora Vanchiglia. Gli agenti hanno effettuato una serie di servizi di osservazione, volti ad appurare il comportamento dell'uomo.

Giovedì è scattato l'arresto. La vittima, poco prima di uscire di casa, si è recata sul balcone ma, a differenza delle altre volte, non ha trovato nessuno affacciato. Pochi attimi e un movimento involontario ha però tradito l'uomo: era lì, dietro una porta finestra, che la stava spiando. La donna è allora uscita e dopo poco l'uomo si è fatto trovare in strada. L'ha infatti anticipata nella speranza di farle credere che l'incontro fosse casuale. Immediata la telefonata della donna al 112. Alla vista dei poliziotti, il reo ha tentato di dileguarsi, senza successo.

Nel perquisire l'abitazione, gli agenti hanno rinvenuto diverso materiale informatico contenente anche fotografie della vittima sul proprio balcone.