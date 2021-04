Stellantis, per gli stabilimenti torinesi una brutta sorpresa nell'uovo: 59 giorni di cassa con la primavera

Stellantis fa rima con cassa integrazione. Almeno in questo primo periodo di "matrimonio" tra Fca e Psa Peugeot. Nelle ultime settimane, si sono moltiplicate le comunicazioni di "sospensione" in diversi settori e stabilimenti torinesi da qui a tutto il mese di aprile.

In pratica, un fenomeno "trasversale" che coinvolgerà quasi tutti i lavoratori delle diverse fabbriche, per almeno una settimana. A fare i conti è stata la Fiom Cgil, che ha quantificato in poco meno di due mesi "pieni" (59 giorni, per l'esattezza) i periodi di cassa, spaziando da presse e Grugliasco fino a Powertrain, Enti Centrali e Partecipazioni, passando per Fca Services, Risk management, Finance, Stellantis Nv e Centro ricerche. In tutto, i lavoratori coinvolti sono stati oltre diecimila: 10.398. E la sensazione che resta in bocca non è certo incoraggiante.