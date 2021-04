Nel sacchetto non c'erano le patatine, ma oltre un chilo di hashish e marijuana

Poteva essere il nascondiglio ideale, ma a tradire un 49enne che stava viaggiando in auto lungo via Oxilia, in direzione corso Vercelli, è stato il nervosismo. Gli agenti di Polizia che l'hanno notato e fermato per un normale controllo, infatti, hanno capito che c'era qualcosa che non andava nel comportamento dell'uomo, incensurato.

Con voce tremante, ai poliziotti ha detto di avere la patente di guida all’interno del giubbotto sul sedile passeggero, ma per recuperarla è sceso dal veicolo. Ha preso la giacca e nel frattempo ha fatto scivolare a terra un sacchetto di patatine che ha spinto con il piede sotto l’autovettura per nasconderlo alle forze dell'ordine.



Inevitabile, a quel punto, pensare che ci fosse qualcosa, in quel sacchetto di patatine, che non era certo uno stuzzichino. E infatti, all'interno, c'era oltre un chilo di sostanza stupefacente. In particolare, dieci panetti di hashish e tre sacchetti di marijuana. Gli agenti delle volanti con l’ausilio Unità Cinofila hanno perquisito anche il suo appartamento, dove hanno trovato altri 6 frammenti di hashish, 1 involucro di marijuana e 100 euro in contanti che hanno sequestrato insieme ai 70 euro rinvenuti sulla sua persona.



L’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.