Da Palaexpo a Palavaccino: l'ex Foro Boario di Moncalieri diventerà hub vaccinale

l'ex Foro Boario di Moncalieri sta per diventare hub vaccinale

La novità è attesa nel giro di pochi giorni, forse subito dopo la Pasqua: l'ex Foro Boario di Moncalieri, che sta rinascendo come Palaexpo (dopo un profondo restyling), diventerà un hub vaccinale in questa fase di emergenza sanitaria.

Da Palaexpo a Palavaccino

Il Comune sta limando gli ultimi dettagli per completare l’organizzazione del punto vaccinale che sarà inserito nella struttura appena rinnovata. Una sorta di “Palavaccino”, che consentirà al personale medico maggiori spazi e ai pazienti ingressi e momenti di attese più comodi e confortevoli.

Il nuovo hub dovrebbe consentire di dare una accelerazione alla campagna di vaccinazione anche nella città guidata da Paolo Montagna. Poi, una volta che sarà stata superata l'allerta Covid, sarà possibile per Moncalieri appropriarsi del nuovo gioiello e pensare ai molteplici usi che questa struttura consentirà.

Ultimo grande evento la Fiera Primaverile

L'ultimo grande evento che aveva ospitato era stata la Fiera Primaverile del 2019, poi sono partiti i lavori di ristrutturazione ed è arrivato il Covid. E oggi il nuovo gioiello cittadino, sorto nell'area dell'ex mercato del bestiame, è pronto a diventare un punto di riferimento nella battaglia contro il virus.

Intanto, ieri all’Asl To5 sono state consegnate 4800 fiale Pfizer per poter riavviare il piano vaccinale della fetta di popolazione over 80 che ancora aspettava di essere chiamata. Superata la problematica che aveva bloccato momentaneamente le somministrazioni agli anziani nella giornata di lunedì.