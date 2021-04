Pasqua solidale con Coldiretti Piemonte: "Al via le consegne dei primi 40mila chili di cibo per chi è in difficoltà"

Al via la grande operazione di solidarietà in Piemonte, in vista della Pasqua, con i primi 40 mila chili di cibo per le famiglie che, a causa del Covid, sono in difficoltà. Ogni famiglia è destinataria di un pacco di oltre 50 chili con prodotti 100% Made in Italy: past, riso, Parmigiano Reggiano e Grana Padano, biscotti, sughi, salsa di pomodoro, dolci e colombe pasquali, stinchi, cotechini e prosciutti, carne, latte, zucchero, olio extra vergine di oliva e molto altro.

A livello nazionale, sono circa ventimila le famiglie povere piegate dall’emergenza Covid che per la settimana di Pasqua e Pasquetta potranno mettere in tavola i migliori prodotti agroalimentari Made in Italy grazie all’importante operazione di solidarietà del sistema agroalimentare italiano. L’iniziativa promossa da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese ha visto la spedizione del primo carico di aiuti alimentari dal cortile di Palazzo Chigi “A sostegno di chi ha più bisogno”.