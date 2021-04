Quale futuro per l'ex Paracchi? Il Comitato Spina 3 chiede certezze: “Apprezziamo la bonifica ma non basta”

I lavori di rimozione delle coperture in eternit dall'ex fabbrica di tappeti Paracchi di via Pessinetto angolo via Pianezza, coordinati e realizzati dalla Città di Torino, vanno avanti ma non sono in grado di placare i dubbi sul futuro di un immobile in attesa di conoscere il proprio destino da più di dieci anni. Della presunta realizzazione di una RSA paventata nell'autunno 2019, infatti, si sono perse le tracce, mentre i residenti chiedono certezze per una situazione davvero enigmatica.

I membri del Comitato Spina 3, da sempre attenti alla vicenda, si sono posti alcune domande a riguardo: “Apprezziamo – hanno fatto sapere – la bonifica dall'amianto, sollecitata da un decennio, ma non basta: per le potenzialità dell'edificio, continuiamo a pensare che l'ex Paracchi non sia solamente un problema di alienazione a fini di bilancio ma che restino aperte alcune questioni: sono arrivate offerte per l'acquisto? Se sì, a quale scopo? Si è tenuto conto dei vincoli sociali apposti in merito all'uso civico di alcuni locali?”.

In base a queste premesse, la richiesta è proprio quella di riservare alcuni spaz alla collettività: “La documentazione - hanno proseguito – allegata al bando di vendita precisa che dovrà essere garantita la pubblica fruizione del bene. Una parte dell'edificio deve quindi essere destinata a fini sociali: se ciò non si verificherà sarebbe una vera perdita per un quartiere dove è forte la necessità di luoghi di aggregazione culturale”.