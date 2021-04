Qualche nuvola nel weekend di Pasqua, poi tempo variabile con calo delle temperature

Una bassa pressione disposta sull’Europa nord-orientale si distenderà verso l'Italia, portando un primo peggioramento atmosferico a partire dalla tarda mattinata di oggi.

Poi ancora nuvolosità irregolare e colonnina di mercurio nuovamente entro i canoni di stagione per Pasqua e Pasquetta. Continua a preoccupare il pesante deficit precipitativo, con più di 2 mesi senza piogge rilevanti.

A Torino quindi avremo questa situazione: oggi e domani, sabato 3 e domenica 4 aprile

Poco nuvoloso oggi sul Piemonte, con aumento delle nubi dal pomeriggio di domani, anche se non sono previste precipitazioni. Minime in pianura intorno 9-11°C e massime 18-20°C. In pianura venti forti da Nord in rotazione da domenica.

Da lunedì 5 aprile

Cielo irregolarmente nuvoloso sul Piemonte, nuvoloso su Liguria con previsti venti con raffiche sino a 60 Km/h sulle coste: atteso un consistente calo delle temperature minime.

