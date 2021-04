A Moncalieri "Palavaccini e riapertura delle scuole per una Pasqua di speranza"

A poche ore dalla seconda Pasqua in (semi)lockdown, il sindaco di Moncalieri Paolo Montagna, attraverso la sua pagina Facebook, si è rivolto a chi è in prima linea: "Un augurio particolare ai medici, agli infermieri e agli operatori socio-sanitari, che sono in prima linea da un anno per assistere le persone colpite dal Covid".

Palavaccini e riapertura delle scuole per i più piccoli

Purtroppo l'emergenza sanitaria permane e quindi "è ancora una Pasqua a distanza, ma che si apre con i segni di una nuova primavera", fa notare il primo cittadino, che sottolinea due imminenti novità: "Il rinnovato PalaExpo dalla prossima settimana diventerà il Palavaccini, operativo per alimentare la campagna di vaccinazione, che è il segreto per uscire dalla crisi e dalla pandemia. E poi, per quanto riguarda la ripartenza, si riparte dai più piccoli: finalmente da mercoledì 7 aprile riaprono gli asili nidi, le scuoa dell'infanzia, le elementari".

Una Pasqua di ripartenza

Dopo aver ringraziato l'assessore all'Istruzione Davide Guida per l'impegno di questi giorni, il sindaco Montagna ha lanciato un messaggio di ottimismo per il futuro: "Ora possiamo immaginare una nuova stagione, una nuova primavera, il miglior modo per celebrare una Pasqua di serenità e di speranza".