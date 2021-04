Il sindaco di Cesana replica a Colomb: "Pubblicato il 1° aprile il bando a favore delle attività messe in ginocchio dal Covid"

Il sindaco di Cesana, Roberto Vaglio, ha deciso di replicare alla accuse lanciate nei giorni scorsi da Alberto Colomb, già coordinatore di FI delle Valli Olimpiche, che denunciava la mancanza di iniziative e contributi a favore delle aziende e delle attività messe in ginocchio dal Covid negli ultimi 13 mesi.

"Questa accusa ha creato forte imbarazzo sia da parte mia che di assessori e consiglieri comunali", ha precisato il pòrimo cittadino, che poi ha aggiunto: "In realtà l’avviso pubblico per l'erogazione di contributi a fondo perduto finalizzati al supporto delle attività economiche in difficolta’ economica e finanziaria in conseguenza delle misure adottate per la gestione ed il contenimento dell’emergenza covid-19, oggetto di delibera della giunta di Cesana del mese di marzo, è stato pubblicato il 1° aprile scorso".

Vaglio ha precisato che "le domande stanno già affluendo agli uffici incaricati della procedura per l’erogazione dei contributi a partire da maggio". Poi il sinsaco di Cesana ha aggiunto che "avendo dovuto utilizzare l’avanzo d’amministrazione per integrare il fondo nazionale troppo esiguo, ovviamente è stato necessario procedere all’approvazione del bilancio preventivo e solo successivamente accedere all’avanzo. E’ chiaro che i ristori comunali non incidono sull’entità dei ristori previsti dal Governo e sono considerati aggiuntivi".

Infine, il Comune di Cesana ha sottolineato che questa è la migliore risposta "agli sproloqui di qualcuno, come conforto e per la serenità dei cesanesi che hanno la possibilità di accedere al contributo".