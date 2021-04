Elio Germano chiede libertà per Dana: "In carcere per un reato di opinione" (VIDEO)

Elio Germano chiede libertà per Dana Lauriola: "In carcere per un reato di opinione"

"Il 14 aprile é in programma una nuova udienza al Tribunale di sorveglianza, sarà il caso di liberare Dana, condannata per un reato di opinione? Dana libera!". L'attore Elio Germano, in un videomessaggio, ha chiesto libertà per la portavoce del movimento No Tav Dana Lauriola, reclusa al carcere di Torino dal 17 settembre scorso.

"Dana - dice Germano - é stata condannata a due anni semplicemente per aver spiegato a un megafono le ragioni della protesta No Tav. Qualsiasi misura alternativa al carcere é stata bocciata perché Dana vive in Val Susa e non si é mai dissociata dal movimento No Tav".