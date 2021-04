Fusaro, Bianco e zYp ospiti nel salotto musicale di OGR Good Vibes

Dopo il successo della prima sessione con M¥SS KETA del 18 marzo, proseguono gli eventi della rassegna OGR Good Vibes, nata per riportare sul palco la musica dal vivo, che nell'ultimo anno ha perso il 97% del fatturato.



Grazie a una serie di sessioni musicali unplugged e reading registrati all’interno del Duomo, area iconica delle ex officine, verranno coinvolte maestranze e professionalità legate all'organizzazione di eventi, settore attualmente tra quelli più in difficoltà.



OGR Good Vibes crea un salotto musicale, una stanza dedicata alla musica e alle sue sfumature, dove la musica live acquisisce una dimensione site-specific online.



Venerdì 9 aprile, dalle ore 22, saranno protagonisti della sessione Fusaro, con ospite special guest Bianco, e la band zYp.

Fabrizio Fusaro, cantautore di Settimo Torinese, 24 anni, dal 2017 si esibisce su numerosi palchi e apre i concerti di Ministri, Eugenio in Via di Gioia, Bianco, Daniele Celona, Gnut e altri. Di quel che c'è non manca niente, suo primo album, pubblicato per Libellula / Vertigo con la produzione artistica di Ale Bavo, evidenzia l'influenza del cantautorato italiano degli anni Duemila unito al synth pop e alternative pop dal sapore internazionale, e rivela una grande attenzione nella scrittura dei testi. Anticipato da collaborazioni con artisti come Bianco, il disco sta avendo un ottimo riscontro sia tra il pubblico che tra gli addetti ai lavori.

zYp, band dal sound che unisce mood urban e dolcezza, nascono nel 2012 in Barriera di Milano a Torino dove affittano una saletta allo sPAZIO211. La prima uscita nel 2016 con l’EP "Non Sapevamo Scegliere”. Gruppo dalla vocazione collettiva, fondano “Lumimic” - rete internazionale di musicisti e artisti visivi e la crew di DEWREC. Nel 2020 escono i singoli Desertica, Rettile e Sole Fermo che precedono la release del loro primo disco “zYp” nel Febbraio 2021.