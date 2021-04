Furto, violenza e spaccio: tre arresti dei carabinieri nei quartieri San Paolo, Lingotto e Parella

Tentato furto, violenza a pubblico ufficiale e spaccio di stupefacenti: sono queste le accuse nei confronti di tre persone arrestate nelle scorse dai carabinieri di Torino.

In particolare, nel quartiere di Borgo San Paolo, è finita in manette una donna peruviana con precedenti penali. All’interno di un supermercato, ha nascosto alcuni prodotti elettronici in una borsa schermata passando così le casse senza pagare. L’immediato intervento dei militari del Nucleo radiomobile ha permesso di bloccarla all’uscita e di recuperare la refurtiva che è stata restituita ai legittimi proprietari.

Nel quartiere Lingotto stessa sorte è toccata a un cittadino nigeriano che ha aggredito la cassiera di un supermercato. In soccorso alla donna sono intervenuti due addetti alla sicurezza a loro volta malmenati dall’uomo che si è poi scagliato anche contro i carabinieri nel frattempo giunti sul posto.

Infine, nel quartiere Parella, è stato bloccato un cittadino del Mali che, fermato per un controllo dagli uomini dell’Arma, ha ingoiato alcune dosi di sostanza stupefacente che teneva nascoste in bocca.