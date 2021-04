Ragazzo gay picchiato sotto casa perché indossava abiti femminili. Arcigay: "L'approvazione del ddl Zan non è più rimandabile"

Un ragazzo cileno di 23 anni, domenica 4 aprile, davanti a un minimarket, è stato insultato e in seguito aggredito con ripetuti calci e pugni da un gruppo di 5 ragazzi perchè indossava un crop top, indumento tipicamente femminile.

L’aggressione è stata sventata dal proprietario del minimarket che, fermando l’aggressore, ha dato al ragazzo la possibilità di scappare e rifugiarsi a casa dell’amica da cui veniva dove i suoi amici gli hanno prestato primo soccorso.

“Arcigay Torino esprime completa solidarietà e vicinanza al giovane ragazzo aggredito. Questo non è il primo caso di violenza omolesbobitransfobica avvenuto nella nostra città e come associazione continueremo a muoverci per arginare queste violenze” dichiara Serena Graneri, Presidente di Arcigay Torino.

“Questo bruttissimo fatto ci ricorda ancora una volta quanto sia necessaria e urgente una legge che tuteli la nostra comunità da attacchi omolesbobitransfobici. Desideriamo che venga ripresa il prima possibile la discussione in Senato del testo di legge Zan. Non si può più aspettare”, conclude Graneri.

Arcigay Torino da anni offre, tramite il suo sportello accoglienza “Pronto Arcigay”, uno spazio accogliente di ascolto, sostegno e supporto a tutte le persone che sentono il bisogno di confrontarsi e di informarsi riguardo a temi inerenti a orientamento sessuale, identità di genere, accettazione in famiglia e sul lavoro. È possibile contattare questo servizio tramite la seguente email: accoglienza.arcigaytorino@gmail.com

