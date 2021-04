Ex campo rom via Germagnano, Unia: "Ripulito entro la fine del 2021. Già portate via duemila tonnellate di rifiuti"

Sono circa duemila le tonnellate di rifiuti rimossi dall’ex campo nomadi di via Germagnano. A fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori di pulizia dell’area la sindaca Chiara Appendino, che la scorsa settimana ha fatto un sopralluogo con l’assessore all’Ambiente Alberto Unia.

Il campo rom dell’area nord, mai autorizzato e abusivo da oltre vent'anni, era nato tra il '98 e il '99 con l'insediamento di alcune baracche vicino alla sede di Amiat. Progressivamente si era allargato fino al boom nel 2007, quando la Romania entrò nella UE, determinando un afflusso massiccio di migranti in cerca di soluzioni di fortuna. “Una situazione inaccettabile – ha ricordato oggi Appendino – sia per le persone che vivevano qua in situazione di degrado, sia per il quartiere che faceva fatica a convivere con i roghi”.

Ad agosto 2020 le ultime 73 famiglie hanno lasciato lo spazio (212 persone complessivamente), aggiungendosi agli altri 97 nuclei (192 persone) che avevano abbandonato lo spazio nei quattro mesi precedenti.

I primi interventi di bonifica hanno preso il via a marzo 2020. “La prima area – ha spiegato Unia – compresa tra il ponte e l’ex campo regolare davanti al Canile è stata ripulita quasi tutta: sono stati portati via 2 mila tonnellate di spazzatura. I lavori stanno procedendo, ma ci serve tempo perché ogni rifiuto va anche separato per recuperare il più possibile ed evitare che quelli pericolosi vengano smaltiti in modo non corretto". "Entro fine anno saranno terminati i lavori terminato pulizia, poi ci sarà da fare la verifica dei terrenti e la bonifica. L’area sta riacquistando un aspetto naturale” ha concluso Unia.

L’obiettivo, come ha chiarito Appendino, è ripulire lo spazio “per restituirlo alla cittadinanza"