L'Asl To3 rilancia la campagna straordinaria dedicata agli adolescenti per il recupero vaccinazioni sospese per il Covid

È al via sul territorio Asl To3 la seconda fase della Campagna straordinaria per recuperare le vaccinazioni dedicate agli adolescenti, sospese a causa della pandemia Covid.

Come ribadito dall’Istituto Superiore di Sanità, è importante mantenere le vaccinazioni degli adolescenti, per non aggravare ulteriormente la situazione di emergenza che stiamo affrontando con il riemergere di malattie infettive precedentemente prevenute o controllate dai vaccini.

Il 17 aprile prossimo dunque prenderà avvio la “Fase due – 2021” del piano di recupero organizzato dalla S.S. Controllo Malattie infettive e Vaccinazioni dell’AslTo3 coordinato dalla Dott.ssa Angela Gallone. Verranno convocati i ragazzi del 2008 e 2009 maschi e femmine, per la seconda dose di vaccino anti papilloma virus e verranno convocati i nati del 2005 per l’ultimo richiamo delle vaccinazioni obbligatorie anti tetano/polio/difterite/pertosse e per le vaccinazioni raccomandate anti meningococco ACWY, tutte vaccinazioni gratuite.

I ragazzi coinvolti sono circa 5000, tra gli 11 e i 16 anni d’età (tra agosto e ottobre 2020 durante la prima fase della stessa campagna straordinaria sono stati vaccinati circa 6000 adolescenti). Riceveranno man mano una convocazione con lettera, a gruppi, con cadenza temporale diversa a seconda del territorio di riferimento. Le vaccinazioni avverranno in giornate a loro dedicate, il sabato, nella fascia oraria 8.30 - 13 e 13.30 - 17.30, con accessi contingentati e vigilati e pre triage all’ingresso, per garantire distanziamento sociale e sicurezza.

Il calendario delle vaccinazioni straordinarie prevede le seguenti sedute:

- ad Avigliana, presso il Polo Sanitario di via Sant’Agostino 5, appuntamenti nei giorni di

sabato 17 e sabato 24 aprile, 15 e 29 maggio

- ad Orbassano, presso il Poliambulatorio di piazza Generale C.A. Dalla Chiesa 1, appuntamenti nei giorni di sabato 8 e sabato 22 maggio, 5 e 19 giugno.

Sempre a giugno, con date ancora da confermare, saranno organizzate altre sedute vaccinali straordinarie a Rivoli, presso il Dipartimento di Prevenzione, in via Balegno 6, mentre per il resto del territorio le convocazioni stanno avvenendo regolarmente presso gli ambulatori vaccinali consueti.

Per ulteriori informazioni sulle vaccinazioni adolescenti è a disposizione il numero verde AslTo3 800090088, con orario dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e nel pomeriggio del lunedì e del giovedì dalle 13.30 alle 15.30, oppure la mail sisp.vaccinazioni@aslto3.piemonte.it.