Auto resta bloccata tra le sbarre al passaggio a livello di Nichelino, traffico in tilt

Nel pomeriggio di oggi, martedì 13 aprile, una Fiat 500 che circolava su via Torino a Nichelino, in direzione del centro città, è rimasta bloccata all’interno del passaggio a livello della stazione ferroviaria.

Immediata la chiusura della linea, con i treni fermati. Sul posto polizia locale che ha identificato la conducente. La linea Torino-Pinerolo è rimasta bloccata per circa mezz'ora e solo dopo l’arrivo del personale di Trenitalia la circolazione è tornata alla normalità.

A causa del disagio la circolazione stradale si è congestionata con lunghe code si sia su via Torino e in tutte le vie nei pressi dei passaggi a livello. La conducente della 500 dovrà rispondere per l’interruzione del servizio ferroviario.